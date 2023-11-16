Быков: «Я думаю, что «СКА Арену» можно опробовать на товарищеских матчах сборной России»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился своим мнением об открытии стадиона «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, что стадион можно опробовать на товарищеских встречах сборной России с теми же командами Белоруссии и Казахстана. Почему нет», — приводит слова Быкова «Спорт день за днем».

«СКА Арена» станет домашней ареной СКА, вместимость сооружения составит 21,5 тысячи человек — стадион станет самым вместительным среди хоккейных в мире.

Первым мероприятием для арены станет матч Звезд КХЛ, который пройдет 9-10 декабя. Армейцы сыграют свой первый матч в новом доме 3 января против «Витязя».