Дубль Пилипенко помог «Северстали» обыграть «Сибирь»
«Северсталь» дома одержала победу над «Сибирью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.
Дубль за хозяев оформил Кирилл Пилипенко. Еще по одной шайбе забросили Илья Иванцов и Тимур Муханов. В активе Егора Степанова две голевые передачи.
«Северсталь» (63 очка) после 55 игр поднялась на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (53) идет на девятом месте на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Муханов — 5 (Степанов, Иванцов), 12:19 — 1:0. Пилипенко — 27, 13:03 — 2:0. Иванцов — 7 (Степанов, Барберио), 24:21 — 3:0. Пилипенко — 28 (бол., Лишка, Коростелев), 38:40 — 4:0.
Вратари: Самойлов — Костин.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 41 (13+17+11) — 17 (5+5+7).
Судьи: Бирин, Ромасько.
26 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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