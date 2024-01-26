Дубль Пилипенко помог «Северстали» обыграть «Сибирь»

«Северсталь» дома одержала победу над «Сибирью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

Дубль за хозяев оформил Кирилл Пилипенко. Еще по одной шайбе забросили Илья Иванцов и Тимур Муханов. В активе Егора Степанова две голевые передачи.

«Северсталь» (63 очка) после 55 игр поднялась на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (53) идет на девятом месте на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Муханов — 5 (Степанов, Иванцов), 12:19 — 1:0. Пилипенко — 27, 13:03 — 2:0. Иванцов — 7 (Степанов, Барберио), 24:21 — 3:0. Пилипенко — 28 (бол., Лишка, Коростелев), 38:40 — 4:0.

Вратари: Самойлов — Костин.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 41 (13+17+11) — 17 (5+5+7).

Судьи: Бирин, Ромасько.

26 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».