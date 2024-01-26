«Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ

Нижегородское «Торпедо» гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ.

Это стало возможно после того, как команда Игоря Ларионова набрала очко в матче с «Автомобилистом» (1:2 Б), а «Витязь» в основное время уступил «Сочи» (2:3).

«Торпедо» стало пятой командой Западной конференции, которая гарантировала себе участие в плей-офф.

На данный момент «Торпедо» с 68 очками занимает пятое место в Западной конференции.