СКА в пятый раз в сезоне победил ЦСКА

СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 5:1.

В составе хозяев по дублю оформили Валентин Зыков и Арсений Грицюк, еще один гол забил Александр Никишин. У московской команды единственную шайбу забросил Виталий Абрамов.

Петербуржцы в пятый раз в сезоне обыграли ЦСКА (3:2, 2:1, 6:2, 2:0 и 3:1). Заключительная шестая встреча пройдет 2 февраля в Москве.

После этого матча СКА с 77 очками занимает первое место в Западной конференции, ЦСКА с 61 очком — на шестой строчке.

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СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Голы: Зыков — 10 (бол., Хайруллин, Никишин), 11:07 — 1:0. Грицюк — 18 (Гальченюк, Зинченко), 12:07 — 2:0. Абрамов — 13 (бол., Светлаков), 40:27 — 2:1. Грицюк — 19 (Бардаков, Гальченюк), 53:02 — 3:1. Зыков — 11 (Хайруллин), 57:56 — 4:1. Никишин — 13 (Толчинский), 59:06 — 5:1.

Вратари: Серебряков — Федотов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 39 (15+12+12) — 34 (9+13+12).

Судьи: Беляев, Наумов.

26 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».