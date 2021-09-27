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«Северсталь» с минимальным счетом победила «Сибирь»

21:09
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«Северсталь» с минимальным счетом победила «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Череповчане взяли верх со счетом 1:0.

Автором победной шайбы стал в третьем периоде нападающий Игорь Гераськин.

«Северсталь» одержала победу в третьем матче подряд.

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Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Гераськин — 3 (бол., Рыков, Кодола), 54:56 — 1:0.

Вратари: Шостак — Сятери.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 24 (7+6+11) — 28 (10+7+11).

Судьи: Наумов, Раводин.

27 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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