«Северсталь» с минимальным счетом победила «Сибирь»
21:09
«Северсталь» с минимальным счетом победила «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Череповчане взяли верх со счетом 1:0.
Автором победной шайбы стал в третьем периоде нападающий Игорь Гераськин.
«Северсталь» одержала победу в третьем матче подряд.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Гераськин — 3 (бол., Рыков, Кодола), 54:56 — 1:0.
Вратари: Шостак — Сятери.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 24 (7+6+11) — 28 (10+7+11).
Судьи: Наумов, Раводин.
27 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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