Нападающий «Витязя» Артем Иванюженков подрался с форвардом СКА Кириллом Марченко в матче регулярного чемпионата КХЛ. Конфликт произошел в конце первого периода.

Иванюженков провел жесткий силовой прием против Марченко, который рухнул на лед. Кирилл постарался разобраться с обидчиком.