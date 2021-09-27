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Кирилл Марченко сцепился с Иванюженковым по ходу матча «Витязь» — СКА

20:16
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Нападающий «Витязя» Артем Иванюженков подрался с форвардом СКА Кириллом Марченко в матче регулярного чемпионата КХЛ. Конфликт произошел в конце первого периода.

Иванюженков провел жесткий силовой прием против Марченко, который рухнул на лед. Кирилл постарался разобраться с обидчиком.

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