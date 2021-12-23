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«Северсталь» поместила защитника Рыкова в список отказов

18:00
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«Северсталь» поместила в список отказов защитника Егора Рыкова, сообщается на официальном сайте КХЛ.

24-летний хоккеист перешел в череповецкий клуб из ЦСКА летом 2021 года.

В сезоне-2021/22 регулярного чемпионата КХЛ Рыков сыграл за «Северсталь» 25 матчей и набрал 9 (0+9) очков. Показатель полезности защитника «-4».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/23/494996.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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