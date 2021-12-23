«Северсталь» поместила защитника Рыкова в список отказов
18:00
«Северсталь» поместила в список отказов защитника Егора Рыкова, сообщается на официальном сайте КХЛ.
24-летний хоккеист перешел в череповецкий клуб из ЦСКА летом 2021 года.
В сезоне-2021/22 регулярного чемпионата КХЛ Рыков сыграл за «Северсталь» 25 матчей и набрал 9 (0+9) очков. Показатель полезности защитника «-4».
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