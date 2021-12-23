«Йокерит» оштрафован за неисполнение гимна Белоруссии перед матчем с минским «Динамо»
17:19
Континентальная хоккейная лига оштрафовала «Йокерит» за неисполнение гимна Белоруссии перед матчем с минским «Динамо» (2:1 ОТ).
«Клуб «Йокерит» предоставил исчерпывающие объяснения по инциденту с гимном Белоруссии в матче #487 c минским «Динамо» — произошла техническая ошибка со стороны диджея арены. Клуб и диджей принесли извинения белорусской стороне.
В соответствии с п. 14 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ приняла решение оштрафовать клуб «Йокерит» за неисполнение гимна Белоруссии перед матчем «Йокерит» — «Динамо» Минск, состоявшегося 22 декабря 2021 года, что является нарушением п.1 ст. 52 Спортивного регламента КХЛ", — заявили в пресс-службе лиги.
Финский клуб после произошедшего инфидента принес извинения белорусской стороне.
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