«Северсталь» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» и «Локомотив» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Череповце 10 февраля и завершилась победой хозяев — 3:2 Б.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Локомотив» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» (72 очка) занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (85) идет вторым на «Западе». Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф.

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