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Сегодня, 22:00

«Северсталь» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Северсталь» и «Локомотив» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Череповце 10 февраля и завершилась победой хозяев — 3:2 Б.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Локомотив» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» (72 очка) занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (85) идет вторым на «Западе». Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 61 40 21 86
2 Авангард 60 40 20 84
3 Сал. Юлаев 61 39 22 83
4 Ак Барс 61 36 25 74
5 Автомобилист 62 33 29 73
6 Трактор 61 33 28 72
7 Лада 62 29 33 72
8 Нефтехимик 61 25 36 62
9 Амур 61 25 36 62
10 Сибирь 62 25 37 60
11 Адмирал 61 19 42 49
12 Барыс 61 19 42 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 61 41 20 85
2 Локомотив 62 40 22 85
3 Спартак 62 37 25 82
4 Динамо М 60 38 22 82
5 Торпедо 61 34 27 73
6 Северсталь 61 32 29 72
7 ЦСКА 61 30 31 66
8 Динамо Мн 61 28 33 61
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 61 20 41 47
11 Витязь 61 19 42 45
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Барыс – Спартак
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Сал. Юлаев – Ак Барс
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Северсталь – Локомотив
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