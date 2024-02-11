Кожевников считает некорректным сравнение его рекорда с достижением Голдобина

Бывший нападающий «Спартака» Александр Кожевников отреагировал на рекорд форварда красно-белых Николая Голдобина по числу набранных очков за один сезон.

В ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24 Голдобин набрал 72 (35+37) очка в 61 матче и установил рекорд клуба по результативности в одном сезоне. Предыдущее достижение принадлежало Кожевникову, у которого было 71 (43+28) очко в 47 играх чемпионата СССР-1981/82.

«Вы посчитайте сначала количество игр, он провел намного больше матчей, так что тут немного некорректно сравнивать наши показатели. Я рад за него, молодец, хороший сезон. Дай бог, самое главное, чтобы он в плей-офф так забивал, это самое основное. Там будет потруднее, больше ответственности. Думаю, самое главное — он сейчас получает эту уверенность. И партнеры у него все выздоровели, так что должно все хорошо получаться», — приводит ТАСС слова Кожевникова.

«Спартак» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 82 очками в 62 матчах. Красно-белые досрочно обеспечили себе участие в плей-офф.