«Северсталь» по буллитам обыграла «Локомотив»

«Северсталь» одержала победу над «Локомотивом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил Александр Скоренов.

В основное время за хозяев отличились Никита Рожков и Михаил Ильин. Шайбы гостей на счету Дмитрия Симашева и Даниила Бута.

«Северсталь» (72 очка) занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (85) идет вторым на «Западе». Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Рожков — 4 (Иванцов), 15:40 — 1:0. Симашев — 4 (Береглазов, Иванов), 29:30 — 1:1. Ильин — 11 (Аймурзин, Муханов), 38:37 — 2:1. Бут — 10 (Каюмов, Андронов), 39:43 — 2:2.

Победный буллит: Скоренов.

Вратари: Волков (Самойлов, 65:00) — Исаев.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (6+12+8+2) — 18 (6+3+8+1).

Судьи: Раминг, Ромасько.

10 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5421 зритель.