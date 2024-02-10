«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Уфе 10 февраля и завершилась победой хозяев — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» с 74 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» в четвертый раз обыграл казанцев и набрал 83 очка. Клуб идет третьим в таблице «Востока».

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