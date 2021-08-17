«Северсталь» и «Локомотив» отменили контрольные матчи 19 и 21 августа
15:55
«Северсталь» в Instagram объявила об отмене контрольных матчей с «Локомотивом».
Ранее сегодня появилось сообщение, что 19 августа команды сыграют в Череповце, а 21 августа — в Ярославле.
«Товарищеские матчи с «Локомотивом» не состоятся. Напомним, что наша команда должна была провести две игры с ярославским «Локомотивом» 19 и 21 августа.
Решение было принято по обоюдному согласию тренеров", — говорится в новом заявлении череповецкого клуба.
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