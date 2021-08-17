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«Северсталь» и «Локомотив» отменили контрольные матчи 19 и 21 августа

15:55
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«Северсталь» в Instagram объявила об отмене контрольных матчей с «Локомотивом».

Ранее сегодня появилось сообщение, что 19 августа команды сыграют в Череповце, а 21 августа — в Ярославле.

«Товарищеские матчи с «Локомотивом» не состоятся. Напомним, что наша команда должна была провести две игры с ярославским «Локомотивом» 19 и 21 августа.

Решение было принято по обоюдному согласию тренеров", — говорится в новом заявлении череповецкого клуба.

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Иван Шитик все материалы автора

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