«Северсталь» и «Локомотив» отменили контрольные матчи 19 и 21 августа

«Северсталь» в Instagram объявила об отмене контрольных матчей с «Локомотивом».

Ранее сегодня появилось сообщение, что 19 августа команды сыграют в Череповце, а 21 августа — в Ярославле.

«Товарищеские матчи с «Локомотивом» не состоятся. Напомним, что наша команда должна была провести две игры с ярославским «Локомотивом» 19 и 21 августа.

Решение было принято по обоюдному согласию тренеров", — говорится в новом заявлении череповецкого клуба.