«Магнитка» может расстаться с защитником Волгиным
16:28
Как стало известно «СЭ», магнитогорский «Металлург» может расстаться с защитником Алексеем Волгиным.
Контракт с игроком был подписан в это межсезонье, Волгин не провел ни одного официального матча за клуб.
В КХЛ 31-летний игрок обороны ранее выступал за «Нефтехимик». Он провел в лиге 233 матча и набрал 30 (9+21) очков.
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