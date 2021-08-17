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«Магнитка» может расстаться с защитником Волгиным

16:28
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Как стало известно «СЭ», магнитогорский «Металлург» может расстаться с защитником Алексеем Волгиным.

Контракт с игроком был подписан в это межсезонье, Волгин не провел ни одного официального матча за клуб.

В КХЛ 31-летний игрок обороны ранее выступал за «Нефтехимик». Он провел в лиге 233 матча и набрал 30 (9+21) очков.

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Артур Хайруллин все материалы автора

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