«Ак Барс» обменял защитника Мерфи в «Сибирь» на денежную компенсацию

«Ак Барс» на официальном сайте объявил об обмене защитника Тревора Мерфи в «Сибирь». Казанский клуб получил за 26-летнего канадца денежную компенсацию.

Мерфи перешел в «Ак Барс» по ходу прошлого сезона из «Куньлуня». За казанский клуб канадец провел 21 матч в регулярном чемпионате и набрал 8 (2+6) очков при полезности «+5». В 8 играх плей-офф добавил еще 4 (1+3) балла при полезности «+6».