Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «Выдержали натиск «Торпедо» и вырвали «на зубах» победу в овертайме»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Торпедо» (4:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— «Торпедо» предложило высокие скорости с первых минут матча. Поэтому нам в первом периоде было тяжело, — начал Леонтьев. — Смогли выстоять, это и сыграло ключевую роль в матче. Во втором периоде было попроще. Но давление со стороны нижегородского клуба все равно на нас оказывалось. Подсевшими были чуть-чуть, это было видно. Я благодарен ребятам, что смогли выдержать такой высокий темп. Выдержали этот натиск и вырвали «на зубах» победу в овертайме. Могли и в основное время выиграть. Но что есть, то есть. Каждый заработанный балл для нас на вес золота. Движемся дальше.

— Намеренно выпускали Уракова в овертайме?

— Все, кто выходят в овертайме, хотят забить. Не только нападающие, но и защитники. Естественно, все заточены на то, чтобы сначала отзащищаться, потом, если будет возможность, забить. Конечно, Кирилла (Уракова) здесь знают. Когда его первую передачу объявляли, то были слышны аплодисменты в его адрес. И даже после гола. Ценят его, помнят. Думаю, это очень приятно для игрока.

— Почему вы выпустили Загидулина, у которого мало игровой практики?

— В тренировочном процессе он очень приличную форму набрал. Мы это видим и в тренировочных матчах, видно, что он приближается к оптимальной форме. Филипп (Долганов) — не железный, не может все матчи подряд играть. Было давно принято решение о том, что Артем должен был войти в наш боевой состав. Сегодня такой день наступил.

— В поездку взяли не так много игроков. В чем причина?

— Следующая игра против «Ак Барса». От Нижнекамска до Казани не так далеко. В случае необходимости, к нам через два часа подъедут бойцы.

«Нефтехимик» набрал 64 балла за 62 встречи и идет на 8-м месте на «Востоке». Следующий матч против «Ак Барса» команда из Нижнекамска проведет 13 февраля. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Данияр Денисов