«Динамо» победило «Северсталь», защитник Сергеев сделал хет-трик

«Динамо» переиграло «Северсталь» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф. Московский клуб на выезде победил со счетом 5:2.

Защитник «Динамо» Андрей Сергеев стал вторым защитником, оформившим хет-трик в плей-офф КХЛ.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Западная конференция. 1/4 финала

Четвертый матч

«Северсталь» (Череповец) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Голы: Сергеев — 1 (Чайковски, Шипачев), 11:03 — 0:1. Сергеев — 2 (бол.), 15:15 — 0:2. Морозов — 1 (Алексеев), 20:29 — 1:2. Кодола — 2 (Лалонд), 21:11 — 2:2. Сергеев — 3 (Шипачев, Кагарлицкий), 31:41 — 2:3. Яшкин — 2 (п.в., Шипачев, Сергеев), 58:43 — 2:4. Пяярви — 1 (Е.А. Зайцев), 59:39 — 2:5.

Вратари: Шугаев (58:07 — 58:43) — Бочаров.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (10+19+7) — 41 (14+13+14).

Судьи: Васильев, Одиньш.

8 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3194 зрителя.

Счет в серии: 1-3.