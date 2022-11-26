Гол Грицюка принес «Авангарду» победу над «Северсталью»

«Авангард» на выезде обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Корбан Найт и Арсений Грицюк. За «Северсталь» гол забил Игорь Гераськин.

«Авангард» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко. «Северсталь» располагается на 9-й строчке на Западе с 34 очками.

В следующем матче «Авангард» сыграет против «Локомотива» 28 ноября, «Северсталь» в этот же день встретится с «Сибирью».

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«Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Гераськин — 7 (Пресс), 6:54 — 1:0. Найт — 10 (Буше, Ткачев), 20:38 — 1:1. Грицюк — 4 (Толчинский, Сведберг), 26:56 — 1:2.

Вратари: Королев (58:45) — Демченко.

Штраф: 2 — 31.

Броски: 30 (9+13+8) — 22 (4+8+10).

Судьи: Морозов, Юдаков.

26 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5078 зрителей.