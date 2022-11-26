Гол Грицюка принес «Авангарду» победу над «Северсталью»
«Авангард» на выезде обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Корбан Найт и Арсений Грицюк. За «Северсталь» гол забил Игорь Гераськин.
«Авангард» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко. «Северсталь» располагается на 9-й строчке на Западе с 34 очками.
В следующем матче «Авангард» сыграет против «Локомотива» 28 ноября, «Северсталь» в этот же день встретится с «Сибирью».
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Гераськин — 7 (Пресс), 6:54 — 1:0. Найт — 10 (Буше, Ткачев), 20:38 — 1:1. Грицюк — 4 (Толчинский, Сведберг), 26:56 — 1:2.
Вратари: Королев (58:45) — Демченко.
Штраф: 2 — 31.
Броски: 30 (9+13+8) — 22 (4+8+10).
Судьи: Морозов, Юдаков.
26 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5078 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|36
|28
|8
|59
|2
|ЦСКА
|33
|22
|11
|49
|3
|Локомотив
|35
|21
|14
|48
|4
|Торпедо
|35
|21
|14
|44
|5
|Динамо М
|34
|18
|16
|41
|6
|Спартак
|36
|17
|19
|39
|7
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|37
|8
|Витязь
|34
|15
|19
|37
|9
|Северсталь
|35
|13
|22
|34
|10
|Куньлунь
|36
|13
|23
|29
|11
|Сочи
|32
|5
|27
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|34
|23
|11
|49
|2
|Металлург
|33
|21
|12
|46
|3
|Адмирал
|36
|21
|15
|46
|4
|Сибирь
|37
|21
|16
|45
|5
|Сал. Юлаев
|34
|18
|16
|43
|6
|Авангард
|34
|19
|15
|41
|7
|Ак Барс
|33
|14
|19
|34
|8
|Трактор
|35
|14
|21
|33
|9
|Барыс
|35
|14
|21
|30
|10
|Нефтехимик
|34
|14
|20
|29
|11
|Амур
|32
|12
|20
|29
|27.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Металлург
|- : -
|27.11
|14:30
|
Трактор – Спартак
|- : -
|27.11
|17:00
|
Ак Барс – Сочи
|- : -