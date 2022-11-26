Нападающий Саюстов стал лучшим снайпером в истории «Адмирала»

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» на своем льду победил «Нефтехимик» со счетом 2:1.

Дмитрий Саюстов в матче против «Нефтехимика» забросил 43-ю шайбу в составе «Адмирала» и вышел на первое место в списке снайперов в истории клуба.

Лучшие снайперы «Адмирала»

1. Дмитрий Саюстов — 43

2. Никлас Бергфорс — 42

3. Александр Горшков — 36