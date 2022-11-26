КХЛ: «Северсталь» — «Авангард», «Торпедо» — СКА и другие матчи 26 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

26 ноября, суббота

10.00 (мск) «Адмирал» — «Нефтехимик»

17.00 «Локомотив» — «Сибирь»

17.00 «Северсталь» — «Авангард»

17.00 «Торпедо» — СКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут