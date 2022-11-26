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Сегодня, 08:35

КХЛ: «Северсталь» — «Авангард», «Торпедо» — СКА и другие матчи 26 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Вратарь СКА Николай Дмитриев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

26 ноября, суббота

10.00 (мск) «Адмирал» — «Нефтехимик»

17.00 «Локомотив» — «Сибирь»

17.00 «Северсталь» — «Авангард»

17.00 «Торпедо» — СКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 35 27 8 57
2 ЦСКА 33 22 11 49
3 Локомотив 34 20 14 46
4 Торпедо 34 21 13 44
5 Динамо М 34 18 16 41
6 Спартак 36 17 19 39
7 Динамо Мн 35 15 20 37
8 Витязь 34 15 19 37
9 Северсталь 34 13 21 34
10 Куньлунь 36 13 23 29
11 Сочи 32 5 27 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 34 23 11 49
2 Металлург 33 21 12 46
3 Сибирь 36 21 15 45
4 Адмирал 35 20 15 44
5 Сал. Юлаев 34 18 16 43
6 Авангард 33 18 15 39
7 Ак Барс 33 14 19 34
8 Трактор 35 14 21 33
9 Барыс 35 14 21 30
10 Нефтехимик 33 14 19 29
11 Амур 32 12 20 29
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26.11 10:00
Адмирал – Нефтехимик
 - : -
26.11 17:00
Локомотив – Сибирь
 - : -
26.11 17:00
Северсталь – Авангард
 - : -
26.11 17:00
Торпедо – СКА
 - : -
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