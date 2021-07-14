Сергей Зубов рассказал о целях рижского «Динамо» в предстоящем сезоне

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов поделился ожиданиями от нового сезона в КХЛ.

«Мы плодотворно поработали на трансферном рынке, и хочется уже начать свою работу.

Рига — большой город, и люди любят хоккей. На арене это чувствуется — болельщики знают, как поддерживать команду. Нам нужно вернуть их на трибуны, и мы будем играть агрессивно, особенно дома. У нас должок перед болельщиками. Мы не будем отсиживаться и ждать ошибок.

В прошлом году команда выиграла девять матчей из 60. Безусловно, мы хотим попасть в плей-офф и пройти как можно дальше, но это долгая дорога. Нужно просто становиться лучше каждый день», — сказал тренер официальному сайту КХЛ.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло последнее место в Западной конференции и не смогло выйти в плей-офф. 50-летний Сергей Зубов ранее был главным тренером СКА и «Сочи».