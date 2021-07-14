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Член наблюдательного совета ЦСКА рассказал о назначении Сергея Федорова на пост главного тренера

14 июля 2021, 16:26
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Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал в разговоре с «СЭ» назначение Сергея Федорова на пост главного тренера команды.

«Все, что могу сейчас сказать: было заседание наблюдательного совета, на котором решили пойти на такой шаг. Почему расстались с Игорем Никитиным? Пока не могу сообщить эти подробности», — сказал Михайлов «СЭ».

Сергей Федоров работает в ЦСКА с 2012 года. С 2013-го он является членом наблюдательного совета клуба.

С 2017 года по июль 2021 года армейцев тренировал Игорь Никитин.

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