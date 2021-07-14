Уход Никитина из ЦСКА не связан со сборной России

По информации «СЭ», решение о замене главного тренера ЦСКА Игоря Никитина на Сергея Федорова не связано с потенциальным приглашением специалиста в сборную России.

Причина увольнения Никитина — поражение ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Решение было принято наблюдательным советом армейского клуба.

На момент увольнения из ЦСКА возвращение 48-летнего специалиста в тренерский штаб сборной России в каком-либо качестве не планировалось.

Никитин вместе с армейцами выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2018/19.