Уход Никитина из ЦСКА не связан со сборной России
14 июля 2021, 16:10
По информации «СЭ», решение о замене главного тренера ЦСКА Игоря Никитина на Сергея Федорова не связано с потенциальным приглашением специалиста в сборную России.
Причина увольнения Никитина — поражение ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Решение было принято наблюдательным советом армейского клуба.
На момент увольнения из ЦСКА возвращение 48-летнего специалиста в тренерский штаб сборной России в каком-либо качестве не планировалось.
Никитин вместе с армейцами выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2018/19.
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