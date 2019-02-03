Сергей Зубов: "Иногда тренерский штаб в недоумении"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов прокомментировал домашнюю поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива"​​ (3:4), сообщает официальный сайт команды из Сочи.

– Отмечу третий период. Молодцы, нашли силы. Соглашусь с коллегой в вопросе принятия решений. Иногда какое-то половинчатое решение на льду – и партнеры в недоумении, тренерский штаб в недоумении. К сожалению, такое иногда приводит к плачевным последствиям. Считаю, что хотя бы на очко мы наработали в третьем периоде. Еще раз повторюсь, ребята молодцы, боролись до конца, – приводит слова Зубова официальный сайт "Сочи".

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