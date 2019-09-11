Сергей Светлов: «Игра с «Трактором» была зеркальной вчерашней»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение от «Трактора» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Сегодня была зеркальная игра, — цитирует официальный сайт клуба Светлова. — На сегодняшний момент хоккей очень тоненький. Одна-две ошибки определяют, проигрывается игра или выигрывается. Команды хорошо играли, бились. В целом, хорошая, напряженная игра. Самоотдача у обеих команд была запредельная. Но цена ошибки очень высока. Кто поудачливее, тот и выигрывает.

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