Сергей Шумаков рассказал, почему не закрепился в НХЛ

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков в интервью "СЭ" рассказал о скандальном уходе из ЦСКА, скитаниях по Америке и тяжелой жизни в Челябинской области.

– Вы поехали в "Херши", потому что ЦСКА вас не отпускал в другие клубы КХЛ?

– Да. Просто так меня бы никуда сразу не обменяли. Потом, когда уже все улеглось, все немножко остыли, мы и договорились.

– Назовите три главные ошибки, которые вы допустили в Америке.

– Наверное, самое главное – это незнание языка. И травма.

– Травму не предсказать.

– Да, это так. Но какой-то опыт все-таки получил. В АХЛ, конечно, тяжело играть. Хоккей безбашенный. Безголовый. Бегаешь, "бум-бум-бум".

– Бессистемный?

– Система там присутствует, просто там такие хоккеисты, которые больше оснащены физическими данными, чем головой и руками.

– Хартли говорил, что вы приехали в лагерь "Вашингтона" в плохой форме, что у вас было 14% жира.

– У меня было 10,8% жира. Был тест по bodyfat. Я его сдал. В принципе, я был в нормальной форме. Вот потом, когда я оттуда приехал в "Авангард", то форма оставляла желать лучшего. Я был после травмы, три месяца ничего не делал. Тренироваться же нельзя, если у тебя повреждение. И процент жира немного поднялся. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

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