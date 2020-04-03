Сергей Шумаков: «Никто не хотел рано заканчивать сезон»
Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков рассказал, как проводит время в карантине из-за коронавируса.
— Я дома, в Челябинске, — цитирует Шумакова официальный сайт КХЛ. — Решил уехать за город подальше от людей.
— Как в Челябинске реагируют на ситуацию с коронавирусом?
— Здесь пока не такая обстановка, как в Москве. Спокойнее, но все равно с начала недели закрыли все заведения и магазины, кроме продуктовых. Люди пока ходят по улицам, но, думаю, что скоро всех посадят на карантин.
— Перчатки, маски, дезинфекторы используете?
— Постоянно мою руки, использую антисептик. Когда в город выхожу, могу маску надеть. Но за городом нет необходимости её носить.
— Читаете ли новости, волнуетесь, нервничаете?
— Стараюсь меньше обращать внимание. И так одно и то же везде: листаешь Instagram — все только и пишут, что про коронавирус. Уже страшно становится телефон в руки брать.
— 16 марта завершился восстановительный сбор «Авангарда». Теперь отдыхаете или еще поддерживаете форму?
— Пока отдыхаю. Наверное, в начале мая начну потихоньку тренироваться. В прошлом сезоне я занимался сам, до этого с тренером по индивидуальной подготовке. В нынешнем, если все хорошо будет, поеду к своему тренеру в Москву.
— Сложно после вылета из Кубка Гагарина заставить себя приходить на арену?
— Да ничего сложного. Мы же до сих пор в тонусе находимся, почему бы и не потренироваться. Никто не хотел рано заканчивать.
— Сколько вы в итоге тренировались?
— По-моему, три дня.
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