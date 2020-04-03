Сергей Шумаков: «Никто не хотел рано заканчивать сезон»

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков рассказал, как проводит время в карантине из-за коронавируса.

— Я дома, в Челябинске, — цитирует Шумакова официальный сайт КХЛ. — Решил уехать за город подальше от людей.

— Как в Челябинске реагируют на ситуацию с коронавирусом?

— Здесь пока не такая обстановка, как в Москве. Спокойнее, но все равно с начала недели закрыли все заведения и магазины, кроме продуктовых. Люди пока ходят по улицам, но, думаю, что скоро всех посадят на карантин.

— Перчатки, маски, дезинфекторы используете?

— Постоянно мою руки, использую антисептик. Когда в город выхожу, могу маску надеть. Но за городом нет необходимости её носить.

— Читаете ли новости, волнуетесь, нервничаете?

— Стараюсь меньше обращать внимание. И так одно и то же везде: листаешь Instagram — все только и пишут, что про коронавирус. Уже страшно становится телефон в руки брать.

— 16 марта завершился восстановительный сбор «Авангарда». Теперь отдыхаете или еще поддерживаете форму?

— Пока отдыхаю. Наверное, в начале мая начну потихоньку тренироваться. В прошлом сезоне я занимался сам, до этого с тренером по индивидуальной подготовке. В нынешнем, если все хорошо будет, поеду к своему тренеру в Москву.

— Сложно после вылета из Кубка Гагарина заставить себя приходить на арену?

— Да ничего сложного. Мы же до сих пор в тонусе находимся, почему бы и не потренироваться. Никто не хотел рано заканчивать.

— Сколько вы в итоге тренировались?

— По-моему, три дня.