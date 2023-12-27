Сергей Коньков: «Жафяров доказал, что может играть, ему нужно вернуть ритм»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал тройной обмен с участием клубов КХЛ. В его рамках нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров перешел в «Авангард», Игорь Гераськин отправился из «Авангарда» в «Металлург», а Семен Кошелев — из Магнитогорска в Казань.
«Время покажет, кто выиграет от этого обмена. Это разноплановые хоккеисты. Номер один в этом списке — Жафяров. Это человек, который доказал, что может играть. В силу каких-то обстоятельств у него в этом году возникли сложности в «Ак Барсе». Именно на него, в первую очередь, нацелен этот обмен. Что касается остальных ребят, то это хорошие игроки. Каждый из них может проявить себя в новой команде, имея игровое время. Только время покажет, кто как сможет себя проявить. У Жафярова было много времени без практики, ему нужно будет обратно вкатываться и возвращать себе игровой ритм», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».
В текущем сезоне 29-летний Жафяров набрал 2 (1+1) очка в 17 матчах. На счету Кошелева 14 (4+10) очков в 34 матчах. В активе Гераськина 15 (5+10) результативных баллов в 42 встречах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|59
|2
|Авангард
|42
|28
|14
|59
|3
|Сал. Юлаев
|42
|26
|16
|55
|4
|Лада
|45
|23
|22
|55
|5
|Трактор
|44
|24
|20
|53
|6
|Автомобилист
|45
|24
|21
|53
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|45
|20
|25
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|44
|15
|29
|39
|11
|Адмирал
|42
|14
|28
|37
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|45
|29
|16
|63
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
|Локомотив
|42
|28
|14
|59
|4
|СКА
|43
|28
|15
|57
|5
|Торпедо
|44
|27
|17
|57
|6
|ЦСКА
|43
|22
|21
|48
|7
|Северсталь
|43
|19
|24
|45
|8
|Динамо Мн
|42
|18
|24
|40
|9
|Куньлунь РС
|44
|15
|29
|35
|10
|Сочи
|44
|14
|30
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|27.12
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|4 : 2
|27.12
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -