Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:37

Сергей Гимаев-младший считает, что увольнение Назарова является логичным решением клуба

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший отреагировал на новость об отставке Андрея Назарова из «Сочи».

«Увольнение Назарова не стало неожиданностью. Команда провалила старт чемпионата, и дальнейших перспектив не было видно. Поэтому это логичное решение клуба», — приводит «РБ Спорт» слова Гимаева-младшего.

Также он поделился мнением о Сергее Светлове, который назначен на должность нового главного тренера клуба.

«Он уже принимал кризисные команды и работал достаточно продуктивно. У нас практически нет свободных тренеров, которые в одночасье могут изменить ситуацию. Поэтому Светлов и был выбран», — добавил специалист.

Сегодня, 24 октября, «СЭ» стало известно, что Сергей Светлов сменил Назарова на посту главного тренера «Сочи». Позже клуб подтвердил эту информацию.

В воскресенье южане потерпели седьмое поражение подряд, команда с 9 очками занимает последнее место в турнирной таблице КХЛ.

Назаров возглавлял «Сочи» с 2021 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-uvol-nenie-nazarova-logichnoe-reshenie-perspektiv-ne-by-lo-vidno/
ХК Сочи
Андрей Назаров
1
0
Читайте также
Сражалась с талибами и готовится к дебюту в ММА. Девушка из Афганистана ломает рамки
Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Егор Коробкин: «Мы отыграли солидно и сдержанно»

Гол Рашевского принес московскому «Динамо» победу над «Динамо» из Минска
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 21 19 2 39
2 ЦСКА 21 14 7 31
3 Динамо М 22 14 8 31
4 Локомотив 21 13 8 29
5 Торпедо 21 13 8 27
6 Спартак 23 11 12 27
7 Витязь 22 10 12 25
8 Динамо Мн 22 9 13 22
9 Северсталь 22 9 13 22
10 Куньлунь 23 8 15 19
11 Сочи 20 3 17 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 22 15 7 33
2 Автомобилист 22 15 7 31
3 Сал. Юлаев 21 13 8 29
4 Сибирь 22 11 11 24
5 Барыс 22 11 11 23
6 Ак Барс 21 9 12 22
7 Адмирал 21 9 12 21
8 Нефтехимик 21 9 12 19
9 Трактор 22 8 14 19
10 Авангард 21 8 13 18
11 Амур 21 6 15 16
Результаты / календарь
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
24.10 17:00
Металлург – Ак Барс
 2 : 1
24.10 19:10
Динамо Мн – Динамо М
 0 : 1
24.10 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
24.10 19:30
ЦСКА – Трактор
 5 : 2
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости