Сергей Гимаев-младший считает, что увольнение Назарова является логичным решением клуба

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший отреагировал на новость об отставке Андрея Назарова из «Сочи».

«Увольнение Назарова не стало неожиданностью. Команда провалила старт чемпионата, и дальнейших перспектив не было видно. Поэтому это логичное решение клуба», — приводит «РБ Спорт» слова Гимаева-младшего.

Также он поделился мнением о Сергее Светлове, который назначен на должность нового главного тренера клуба.

«Он уже принимал кризисные команды и работал достаточно продуктивно. У нас практически нет свободных тренеров, которые в одночасье могут изменить ситуацию. Поэтому Светлов и был выбран», — добавил специалист.

Сегодня, 24 октября, «СЭ» стало известно, что Сергей Светлов сменил Назарова на посту главного тренера «Сочи». Позже клуб подтвердил эту информацию.

В воскресенье южане потерпели седьмое поражение подряд, команда с 9 очками занимает последнее место в турнирной таблице КХЛ.

Назаров возглавлял «Сочи» с 2021 года.