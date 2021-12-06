Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров объяснил решение снять вратаря и заменить его на полевого игрока в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:2 ОТ).

— ЦСКА сравнял счет не сняв вратаря, были ли вы уверены в том, что все случится так положительно?

— Какое-то, наверное, чувство ритма было игровое. Когда меньше народу на льду, легче шайбу держать в зоне соперника, выполнить какой-то маневр. Все-таки «4 на 3» — это 6 человек, а «6 на 5» — 11. То есть, есть много возможностей у обороняющейся команды бросить шайбу в сторону наших ворот. Короче говоря, меньше народу — больше места (улыбается).

— Реально ли использовать прием со снятием вратаря на больших турнирах? Таких, как чемпионаты мира.

— Все реально, это еще один компонент, который разрешен нам правилами. Пока пользуемся, смотрим дальше, как нам это улучшить.

— Против канадцев этот трюк реален?

— Если немножко помечтать, я думаю, что реально. Просто я не знаю, сколько было времени на подготовку команды и нужен ли был тренерскому штабу этот момент.

— Не показалось ли вам, что бросок Нестерова был рискованным?

— В этом случае мы просим защитников, видя помеху вратарю, обязательно доводить шайбу до ворот или щелчком, или кистевым броском. По-моему, приняв шайбу, он был готов бросить, он просто искал это окно и, слава богу, нашел.

— Эффективность вашей комбинации со снятием вратаря в овертайме возрастает. Что-то меняется в этом вопросе? От чего это может зависеть?

— На процентах говорить не стоит, это игровая ситуация. Надо уважать соперника, смотреть, кто у них на льду. Определенный контроль шайбы должен быть в зоне. Здесь еще не все мысли скомпанованы, над этим надо работать. Я думаю, что ребятам какие моменты понятны в этом отношении. Наверное, можно добавить, что я не сторонник буллитов. Это и для ребят большой стресс, да и буллиты не присутствуют в плей-офф. Поэтому розыгрыш, когда мало игроков на льду, но у нас на одного больше, имеет место быть. В плей-офф нет «3 на 3»? Да, совершенно верно, я уже не стал освещать. Но тем не менее, «4 на 3» мы разыгрываем в регулярке и в плей-офф такое тоже может быть.