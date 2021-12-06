Главный тренер «Авангарда Боб Хартли остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Риги (4:1)

— Хорошая победа. Немного тяжелым выдалось начало: они реализовали большинство в самом начале матча, поставив этим нас в затруднительное положение, им это придало уверенности. Нужно отдать должное рижскому «Динамо»: они приехали для того, чтобы работать, они это делали, они здорово выкладывались, действовали мощно и этим заставили нас немного паниковать. Но в последние пять-десять минут второго периода мы уже нашли свою игру, и это перешло и в третий период, где мы, к счастью, достигли победы.

— Понятно, что после игры в Дубае было немного сложно эмоционально сконцентрироваться на сегодняшней игре с соперником, который занимает 21 место в таблице. Хотелось бы узнать, что вы говорили во втором перерыве, потому что в третьем периоде мы увидели тот «Авангард», который привыкли видеть.

— Мы говорили о ряде технических моментов, поскольку недостаточно хорошо боролись в углах. Да, действительно, Рига сегодня здорово действовала, прессинговала, но и мы облегчали им задачу, потому что когда нет движения — очень легко обороняться. После этого мы уже начали двигаться лучше, передвигали ноги активнее, была видна та самая «химия», мы стали наносить больше бросков по воротам противника. И Грицюк сегодня был движущей силой нашей атаки: на протяжении последних пяти-шести недель он действительно здорово себя показывает, прогрессирует. Сегодня игра была отнюдь не легкой, и приятно видеть, что наш самый молодой нападающий сначала сравнял счет, потом вывел нас вперед. Это отличный признак того, что он действительно становится таким зрелым, взрослым игроком. У него просто невероятный бросок! Будут броски — будут и голы, так сегодня и получилось.

— Впереди очень сложный выезд. Когда будет готов выйти на лед Семенов, и что с Цеглариком? А после сегодняшнего матча — с Жарковым и Телегиным?

— Жарков не очень хорошо себя почувствовал во время матча, поэтому покинул площадку. Цегларик сегодня уже катался, и думаю, что его возвращение не заставит себя долго ждать. Что касается Семенова, то думаю, на выезде он уже сыграет — здесь вопрос именно в оформлении документов. Нужно, чтобы все было готово, и тогда он сможет выйти на лед. Телегину в игре прилетела шайба в лицо, и когда я был в раздевалке, ему накладывали швы. Думаю, что завтра он будет не в самом лучшем виде, но тем не менее, все будет в порядке: я видел, что он может разговаривать.

— Как вы расцениваете вызов в сборную страны ваших молодых игроков Чистякова и Грицюка? Не боитесь, что будут травмы?

— То, что ребят вызвали — это полностью заслуженно и оправданно. Нельзя постоянно находиться в этом состоянии волнения и тревоги, что кто-то получит травму. Понятно, что никто не хочет, ни один из клубов, ни один из игроков получить травму, но эти турниры — это все подготовка и просмотр игроков на чемпионат мира и Олимпиаду, поэтому это естественная часть процесса. И мы всегда даже поощряем это: мы говорим игрокам, что если они к чему-то стремятся, то мы обязательно их поддержим. У нас «политика открытых дверей» в нашем клубе, мы всегда рады за игроков, когда они получают возможности. Для наших молодых ребят — для Чистякова и Грицюка — это прекрасный опыт.