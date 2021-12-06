Сергей Федоров прокомментировал победу над «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал игру против московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ (3:2 ОТ).

— Напряженная игра для нас, никогда не хочется проигрывать 2:0, особенно против «Динамо». Неудачно пропустили два гола, в третьем периоде нашли какие-то выходы из положения, использовали индивидуальное мастерство. Раз за ребят, что нашли возможность забить вовремя и первый, и второй гол. Овертайм — это овертайм, буллиты — это буллиты. Ребята проявили характер, молодцы, их с победой. Но пересмотрим какие-то моменты, которые сегодня случились против такого хорошего соперника.

— О каких конкретно моментах идет речь?

— До большинства, где Вадим Шипачев нам забил гол, было вбрасывание в средней зоне. Да, у нас на площадке были молодые ребята, не совсем молодые, грубо говоря, четвертое звено, пару моментов не добежали, пару моментов не выбросили. Они частные, но они очень важные, это один момент. Второй гол, клюшка сломалась, в этом нет ничего страшного, такое бывает. Как я уже сказал, у «Динамо» есть отличные мастера, которые быстро используют моменты, не знаю, может была помеха вратарю, но все было исполнено на высшем уровне. Не останавливаемся улучшать какие-то моменты своей игры.

— От Ивана Федотова много шайб отскочило. По второй шайбе, возможно, не совсем у Ведина получился там бросок. Как можете это прокомментировать?

— Бросок был отличным, в одно касание, по льду, это самый быстрый путь к воротам, впритирку к дальней штанге. Я думаю, мы могли бы сыграть немного лучше, один из наших игроков мог чуть быстрее выдвинуться в центр. Павел Карнаухов занял позицию крайнего нападающего, оттуда все и началось. Ваня большой вратарь, от него должно отскакивать (улыбается).

— Насколько серьезно травмирован Александр Попов?

— Саша получил травму средней части тела, я думаю, еще еще минимум недели 2-2,5 будет заживать это все дело. К сожалению, это хоккей, такое случается. Желаем ему поскорее восстановиться, но как заживет, так заживет.