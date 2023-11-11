Сергей Черкас: «Тренеры СКА делают ставку на Серебрякова»

Тренер, бывший вратарь СКА Сергей Черкас объяснил, почему тренерский штаб армейцев продолжает доверять вратарю Никите Серебрякову. В играх ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:5) и «Витязя» (3:2 Б) 28-летнего голкипера меняли уже в первом периоде.

«Видимо, тренерский штаб СКА решил, что Серебряков будет основным вратарем, они ему доверяют, — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса. — Несмотря на то, что Никита ошибается. И в матче с «Трактором» ошибки были — шайба Бурдасова не была из разряда неберущихся. Тем не менее, Серебряков в процессе игры выручал команду, в остальных голах его вины нет. Отскоки, рикошеты, канитель какая-то. И невезение! Даже жалко СКА: в матче с «Трактором» снова пропустили на последних секундах. Но в овертайме Толчинский все же принес победу, реализовав буллит».

Также тренер высказался о конкуренции среди вратарей СКА.

«Серебрякову дают возможность поймать игру, стать более уверенным, делают на него ставку. Я смотрю, уже и шведа Маттссона в заявку включили после травмы. Значит, конкуренция на вратарской позиции СКА усиливается», — сказал Черкас.

Серебряков начал сезон в «Адмирале» (коэффициент надежности 2,48 за 6 матчей). За СКА вратарь провел 12 игр (6 побед, 5 поражений) с коэффициентом надежности 3,03.