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Сергеев проинформировал «Салават Юлаев» об отъезде в НХЛ

17:18
Артем Сергеев. Фото ХК «Салават Юлаев».
Артем Сергеев. Фото ХК «Салават Юлаев».
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Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев проинформировал руководство команды об отъезде во НХЛ.

— Артем позвонил и проинформировал, что уезжает во «Флориду», поблагодарил за два сезона, — сказал генеральный директор уфимского клуба Александр Курносов в интервью РИА «Новости». — Он ограниченно свободный агент, квалификационное предложение мы сделали, поэтому права на него сохраняем

26-летний Сергеев в сезоне-2019/20 набрал 9 очков (2+7) в 53 играх регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «плюс 3».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200419/1570267790.html

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