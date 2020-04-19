Сергеев проинформировал «Салават Юлаев» об отъезде в НХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев проинформировал руководство команды об отъезде во НХЛ.

— Артем позвонил и проинформировал, что уезжает во «Флориду», поблагодарил за два сезона, — сказал генеральный директор уфимского клуба Александр Курносов в интервью РИА «Новости». — Он ограниченно свободный агент, квалификационное предложение мы сделали, поэтому права на него сохраняем

26-летний Сергеев в сезоне-2019/20 набрал 9 очков (2+7) в 53 играх регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «плюс 3».