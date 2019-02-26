Сенсация! Серия СКА – "Спартак" началась с домашнего поражения армейцев

"Спартак" победил СКА в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ (2:0). Заброшенными шайбами в первом периоде отметились нападающие Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс.

Второй матч пройдет в Санкт-Петербурге 28 февраля.

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Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Ганзл - 1 (бол., Дыбленко, Зубов), 17:26 - 0:1. Карсумс - 1 (бол., Федоров), 19:39 - 0:2.

Вратари: Шестеркин (58:27) - Гудачек.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 30 (12+9+9) - 16 (8+4+4).

Судьи: Гашилов, Гусев.

26 февраля. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

Счет в серии: 0-1.

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