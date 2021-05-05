Семенов попрощался с «Авангардом»: «Горжусь, что именно с омским клубом взял Кубок Гагарина»

Форвард Кирилл Семенов, подписавший 5 мая контракт с «Торонто», попрощался с «Авангардом».

«Я, как воспитанник омской хоккейной школы, горжусь тем, что именно с омским «Авангардом» я взял Кубок Гагарина!

Это была моя мечта, которая в этом году осуществилась. Благодаря самым лучшим болельщикам, всем моим партнерам в команде, руководству клуба, тренерам, моей семье, моему деду, который и поставил меня на коньки.

Я с большой любовью и благодарностью говорю всем: «Спасибо — и до новых встреч!»

Пришло время двигаться дальше, идти к следующей мечте. Всех обнимаю», — написал Семенов в Instagram.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Семенов провел 60 игр и набрал 26 (10+16) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) баллов в 23 матчах.

Кирилл стал обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда». Срок его соглашения с клубом истек 30 апреля.