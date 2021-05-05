Новый главный тренер «Нефтехимика» рассказал о формировании состава на следующий сезон

Новый главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о задачах команды на следующий сезон.

— Когда поступило предложение возглавить команду «Нефтехимик», испытал не только положительные эмоции, но и огромное желание работать на новом, более высоком уровне, оправдать то доверие, которое мне оказано. После двух с половиной сезонов работы в клубе ВХЛ это для меня новый вызов, и я с большим желанием его принимаю, — приводит слова тренера сайт «Нефтехимика».

— Полностью сформирован тренерский штаб. Кроме Валерия Балабанова и Роберта Харисова, приходят новые люди, с которыми вы ранее работали. Вкратце представьте, пожалуйста, их.

— Со мной приходят Марцел Озимак, Алексей Митрошин и Игорь Макаров. Марцел Озимак из Словакии. Вся его игровая карьера прошла у себя на родине. Прошел все ступени тренерской работы, начиная от молодежной команды, заканчивая Олимпийской сборной Словакии. Марцел имеет опыт работы в КХЛ. Мы с ним два сезона вместе трудились в «Автомобилисте». Алексей Митрошин — тренер по вратарям. Игровую карьеру провел в «Ижстали». Вместе со мной работал тренером вратарей в «Автомобилисте» и «Адмирале». Тренером-видеооператором в нашем штабе будет Игорь Макаров, который ранее работал в таких командах, как «Салават Юлаев», «Лада», «Адмирал», «Динамо Рига». Все они очень хорошие специалисты с большим опытом работы. Кроме того, мы трудились вместе, знаем друг друга хорошо, и наши взгляды на хоккей совпадают. Уверен, наш тренерский штаб будет плодотворно работать над выполнением поставленных задач.

— Сейчас идет активная работа по комплектованию состава. Как она проходит, по какому принципу?

— Комплектованием команды занимаемся вместе с директором ХК «Нефтехимик» Игорем Ларионовым. Мы с Игорем Викторовичем всегда на связи, оперативно решаем все вопросы. Со стороны руководства клуба было пожелание, чтобы при комплектовании команды мы больше обращали внимание на молодых, амбициозных и перспективных хоккеистов. Естественно, у нас будут и легионеры, которых мы сейчас тщательно подбираем.

Основной костяк «Нефтехимика» останется. Это молодые, но уже обстрелянные, имеющие определенный опыт игроки. Они, безусловно, должны прибавить во всем. К ним добавились также перспективные ребята Данила Попов из «Дизелиста» и Евгений Митякин из системы ХК «Автомобилист». Первый 2000-го, второй 97-го года рождения, которого знаю по совместной работе в «Горняке». На летних сборах на просмотр пригласим ряд игроков, также дадим шанс своим местным воспитанникам, которые играют за «Реактор».

Если говорить в целом о комплектовании, естественно, хотелось, чтобы у нас было больше молодых, дерзких, голодных до побед ребят, с горящими глазами, желанием работать на команду. По легионерам думаем взять тех людей, которые будут лидерами, настоящими профессионалами, способными за собой тянуть коллектив, как в игре, так и в быту. Называть какие-то конкретные фамилии пока преждевременно.