Сегодня Алексею Черепанову исполнился бы 31 год

12 лет назад во время матча «Витязь» — «Авангард» остановилось сердце у 19-летнего нападающего омского клуба Алексея Черепанова. Сегодня форварду «Ястребов» исполнился бы 31 год.

Впервые за омский клуб он дебютировал в 2006 году и в первый же сезон побил рекорд Павла Буре в чемпионатах России, забросив 18 шайб. В 2017 году «Рейнджерс» выбрал россиянина на драфте НХЛ под общим 17-м номером в первом раунде. Всего за «Авангард» он отыграл 106 матчей, в которых забросил 38 шайб и сделал 29 результативных передач.

В составе юниорской сборной России Черепанов выигрывал золото чемпионата мира в 2007 году, а с молодежной командой — серебряную награду. В 2008 году он стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

Черепанов скончался в возрасте 19 лет 13 октября 2008 года после матча «Витязь» — «Авангард» в Чехове от сердечного приступа. За три минуты до конца матча хоккеист доехал до скамейки и упал. Персонал пытался спасти игрока собственными силами, а у скорой помощи не оказалось специализированного оборудования. Позже судебно-медицинской экспертизой было установлено, что хоккеист страдал миокардитом — заболеванием сердца, несовместимым со спортом.