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Сегодня, 13:33

Щитов заявил, что судейский корпус лишил Назарова своей изюминки

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Хоккейный эксперт Никита Щитов объяснил причины провальной игры ХК «Сочи» в чемпионате КХЛ.

«Если смотреть даже по игре ХК «Сочи», такое ощущение, что там никому ничего не нужно. Обидно, что команда сейчас является самой слабой в лиге. Интересно было, когда там дрались на предсезонке, это привлекало внимание. Но в КХЛ взяли и запретили драки. Почему? Нужно было запрещать их тогда, когда «Витязь» подписывал профессиональных тафгаев, которые только и умели что драться. Но сейчас таких игроков нет. Дерутся простые ребята, и ничего страшного в этом нет. Это один из элементов хоккея. Можно трактовать так: судейский корпус лишил Назарова своей изюминки. Возможно, «Сочи» играл бы лучше, если бы разрешали драться. Было бы больше эмоций, и благодаря этому стали бы выигрывать. Судейский корпус взял Назарова и задушил», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

ХК «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, набрав девять очков в 20 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-sudejskij-korpus-zadushil-nazarova-i-lishil-ego-svoej-izyuminki/
Никита Щитов
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