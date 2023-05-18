Щитов заявил, что никто не допустит снятия «Салавата» с чемпионата КХЛ

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов прокомментировал ситуацию вокруг клуба.

«Думаю, что «Салават Юлаев» со временем разберется с этим и погасит все долги. Такие ситуации бывали в других клубах и раньше. Сейчас такая полоса у «Салавата Юлаева» — громкий допинговый скандал, проблемы с выплатами зарплаты. Надо выходить из этого положения. Я не думаю, что болельщикам стоит переживать, что «Салават Юлаев» снимут с чемпионата. Такого просто не допустят. Это республиканская команда с именем. Средства должны найти, подтвердят гарантийными письмами. Примут все меры, чтобы решить вопрос», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили, что «Салават Юлаев» из-за долгов по зарплате не может регистрировать контракты с игроками.