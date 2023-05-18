Никишин получил награду самому результативному защитнику КХЛ в сезоне-2022/23

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Защитник СКА Александр Никишин признан самым результативным защитником КХЛ в сезоне-2022/23.

Никишин провел за СКА 65 матчей в регулярке и набрал 55 (11+44) очков.

В полуфинальной серии плей-офф КХЛ СКА уступил ЦСКА (2-4). Московская команда в финале Кубка Гагарина обыграла «Ак Барс» и стала победителем турнира.

Хоккеист получил награду на церемонии закрытия сезона КХЛ.