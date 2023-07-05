Щитов: «Было бы здорово, если бы Федотов поехал в НХЛ»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал ситуацию с контрактом российского голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

«Получается, Федотов сейчас принадлежит «Филадельфии». Но они не включили его в список игроков, которые поедут в лагерь развития, потому что у НХЛ есть устная договоренность с КХЛ о взаимоуважении контрактов. По идее он вправе туда уехать. Я думаю, что было бы здорово, если бы Федотов поехал в НХЛ. Но решать ему. Иван пропустил год, ему нужно будет много работать, стараться и доказывать», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

1 июня сообщалось, что 26-летний хоккеист подписал двухлетний контракт с армейцами. Позже стало известно, что КХЛ не будет регистрировать соглашение Федотова из-за непонятного статуса игрока в НХЛ. На данный момент вратарь имеет действующее соглашение с «Филадельфией».