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Сегодня, 13:57

Щитов: «Было бы здорово, если бы Федотов поехал в НХЛ»

Алина Савинова
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал ситуацию с контрактом российского голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

«Получается, Федотов сейчас принадлежит «Филадельфии». Но они не включили его в список игроков, которые поедут в лагерь развития, потому что у НХЛ есть устная договоренность с КХЛ о взаимоуважении контрактов. По идее он вправе туда уехать. Я думаю, что было бы здорово, если бы Федотов поехал в НХЛ. Но решать ему. Иван пропустил год, ему нужно будет много работать, стараться и доказывать», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

1 июня сообщалось, что 26-летний хоккеист подписал двухлетний контракт с армейцами. Позже стало известно, что КХЛ не будет регистрировать соглашение Федотова из-за непонятного статуса игрока в НХЛ. На данный момент вратарь имеет действующее соглашение с «Филадельфией».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-by-lo-by-zdorovo-esli-by-fedotov-poehal-v-nhl-no-reshat-emu/
Иван Федотов
Никита Щитов
КХЛ
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
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