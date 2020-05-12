Щитов покинул «Сочи»

Защитник Никита Щитов покидает «Сочи», информирует пресс-служба клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Игрок выступал за клуб в четырех сезонах КХЛ: 2014/15, 2015/16, 2017/18 и 2018/19. Предыдущий чемпионат 2019/20 он полностью пропустил из-за травмы. Несмотря на это, защитник остается первым в списке лучших бомбардиров-защитников в истории клуба (58 очков — 16 шайб, 42 передачи), а также имеет наибольшее количество игр за «леопардов» среди хоккеистов своего амплуа (173 матча).

Щитов также играл за: «Спартак», «Нефтехимик», «Салават Юлаев» и «Автомобилист». Всего в КХЛ защитник провел 561 матч и набрал 155 (45+110) результативных баллов.