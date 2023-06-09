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Сегодня, 12:27

Экс-защитник «Салавата Юлаева» Щитов: «Рад что команда смогла погасить долги перед игроками»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов отреагировал на новость о погашении долгов команды перед игроками и тренерами.

«Я очень рад, что «Салават Юлаев» смог погасить свои долги перед игроками. Команда — флагман республиканского хоккея, и даже удивительно, что у «Салавата Юлаева» возникли такие проблемы. Но хорошо, что они решились. В дальнейшем, надеюсь, это не повторится, потому соседи из Республики Татарстан таких проблем не испытывали и не испытывают. «Ак Барс», напротив, демонстрирует мощное усиление и стабильность в заработной плате. Хотелось бы, чтобы и Республика Башкортостан тоже не отставала от соседей», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне уфимский клуб дошел до четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступил в серии «Адмиралу» (2-4).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-rad-chto-salavat-pogasil-dolgi-respublika-ne-dolzhna-otstavat-ot-sosedej-iz-tatarstana/
Никита Щитов
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КХЛ
ХК Салават Юлаев
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