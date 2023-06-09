Экс-защитник «Салавата Юлаева» Щитов: «Рад что команда смогла погасить долги перед игроками»
Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов отреагировал на новость о погашении долгов команды перед игроками и тренерами.
«Я очень рад, что «Салават Юлаев» смог погасить свои долги перед игроками. Команда — флагман республиканского хоккея, и даже удивительно, что у «Салавата Юлаева» возникли такие проблемы. Но хорошо, что они решились. В дальнейшем, надеюсь, это не повторится, потому соседи из Республики Татарстан таких проблем не испытывали и не испытывают. «Ак Барс», напротив, демонстрирует мощное усиление и стабильность в заработной плате. Хотелось бы, чтобы и Республика Башкортостан тоже не отставала от соседей», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
В минувшем сезоне уфимский клуб дошел до четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступил в серии «Адмиралу» (2-4).
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3