«Автомобилист» подписал контракт с Осиповым

Защитник Михаил Осипов подписал контракт с «Автомобилистом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано до 30 апреля 2025 года.

Осипов выступал за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне защитник провел 68 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+8».