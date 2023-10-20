Щемеров: «Хорошо, что на первый перерыв ушли со счетом 1:1»
Защитник «Амура» Александр Щемеров прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Сыграли в свою игру, по заданию. Хорошо, что на первый перерыв ушли со счетом 1:1. Игра против родной команды? Настраиваешься как на любую другую игру, понятно, что отличается такой матч, но, в общем и целом, это не влияет сильно. Реализация бросков «Амура»? Не могу сказать, что кардинально что-то изменилось, продолжаем играть в тот хоккей, который предлагает тренерский штаб, выполняем установку», — цитирует пресс-служба лиги Щемерова.
«Амур» набрал 21 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Автомобилиста» — 26 очков и 3-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|22
|14
|8
|31
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|21
|12
|9
|26
|4
|Лада
|21
|10
|11
|24
|5
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|6
|Авангард
|18
|10
|8
|22
|7
|Трактор
|21
|10
|11
|22
|8
|Амур
|19
|8
|11
|21
|9
|Сибирь
|19
|8
|11
|19
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|18
|11
|Барыс
|20
|5
|15
|16
|12
|Адмирал
|18
|5
|13
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|21
|14
|7
|30
|2
|Локомотив
|20
|14
|6
|29
|3
|Динамо М
|20
|13
|7
|27
|4
|Торпедо
|20
|12
|8
|26
|5
|ЦСКА
|20
|11
|9
|23
|6
|Сочи
|20
|11
|9
|23
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|18
|8
|10
|19
|9
|Динамо Мн
|18
|8
|10
|19
|10
|Куньлунь РС
|23
|7
|16
|16
|11
|Витязь
|20
|5
|15
|12
Результаты / календарь
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
|20.10
|18:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|20.10
|19:00
|
Северсталь – Сал. Юлаев
|- : -
|20.10
|19:00
|
Ак Барс – Сибирь
|- : -
|20.10
|19:30
|
Сочи – Барыс
|- : -
Новости