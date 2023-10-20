Щемеров: «Хорошо, что на первый перерыв ушли со счетом 1:1»

Защитник «Амура» Александр Щемеров прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Сыграли в свою игру, по заданию. Хорошо, что на первый перерыв ушли со счетом 1:1. Игра против родной команды? Настраиваешься как на любую другую игру, понятно, что отличается такой матч, но, в общем и целом, это не влияет сильно. Реализация бросков «Амура»? Не могу сказать, что кардинально что-то изменилось, продолжаем играть в тот хоккей, который предлагает тренерский штаб, выполняем установку», — цитирует пресс-служба лиги Щемерова.

«Амур» набрал 21 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Автомобилиста» — 26 очков и 3-е место.