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Сегодня, 16:45

«Лада» — «Авангард»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч КХЛ «Лада» — «Авангард» начнется в 18.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК «Лада».
Фото ХК «Лада»

«Лада» и «Авангард» в пятницу, 20 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на стадионе «Лада Арена» в Тольятти. Начало — 18.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Лада» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Лада» набрала 24 очка и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Авангарда» 22 балла, команда находится на 6-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

КХЛ
ХК Авангард
ХК Лада
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В «Салавате» рассказали о травме Ливо
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 22 14 8 31
2 Ак Барс 18 13 5 27
3 Автомобилист 21 12 9 26
4 Лада 21 10 11 24
5 Сал. Юлаев 18 11 7 22
6 Авангард 18 10 8 22
7 Трактор 21 10 11 22
8 Амур 19 8 11 21
9 Сибирь 19 8 11 19
10 Нефтехимик 19 7 12 18
11 Барыс 20 5 15 16
12 Адмирал 18 5 13 12
Западная конференция И В П О
1 Спартак 21 14 7 30
2 Локомотив 20 14 6 29
3 Динамо М 20 13 7 27
4 Торпедо 20 12 8 26
5 ЦСКА 20 11 9 23
6 Сочи 20 11 9 23
7 СКА 18 10 8 20
8 Северсталь 18 8 10 19
9 Динамо Мн 18 8 10 19
10 Куньлунь РС 23 7 16 16
11 Витязь 20 5 15 12
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Лада – Авангард
 - : -
20.10 19:00
Северсталь – Сал. Юлаев
 - : -
20.10 19:00
Ак Барс – Сибирь
 - : -
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Сочи – Барыс
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