«Лада» и «Авангард» в пятницу, 20 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на стадионе «Лада Арена» в Тольятти. Начало — 18.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Лада» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Лада» набрала 24 очка и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Авангарда» 22 балла, команда находится на 6-м месте Восточной конференции.

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