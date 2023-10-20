Федоров рассказал, что нужно сделать, чтобы победить «Локомотив»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Ребят — с победой. Все 60 минут боролись, играли правильно и грамотно. Надеюсь, нам даст это хороший толчок в следующих матчах. Благодарю болельщиков за поддержку. И благодарю соперника за хорошую игру. Все-таки счет долго был 1:0. Но мы нашли варианты для развития событий и довели дело до победы. В каждой игре есть моменты, которыми мы недовольны. Но сегодня — это индивидуальные моменты. Во всех трех зонах с шайбой и без шайбы фундаментально мы сыграли неплохо. Было видно, что ребята отдаются процессу, друг за друга. Команда была настроена на борьбу, это здорово. Что нужно сделать, чтобы победить «Локомотив»? Если этот матч приравнять к плей-офф, то все упирается в простоту решений. Никто не ищет суперпаса или броска. Все реагируют на ситуацию на льду. Играют грамотно и просто. В этом и заключается интенсивность таких матчей», — цитирует пресс-служба лиги Федорова.

ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Локомотива» — 29 очков и 2-е место.