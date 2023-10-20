Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:21

Федоров рассказал, что нужно сделать, чтобы победить «Локомотив»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Ребят — с победой. Все 60 минут боролись, играли правильно и грамотно. Надеюсь, нам даст это хороший толчок в следующих матчах. Благодарю болельщиков за поддержку. И благодарю соперника за хорошую игру. Все-таки счет долго был 1:0. Но мы нашли варианты для развития событий и довели дело до победы. В каждой игре есть моменты, которыми мы недовольны. Но сегодня — это индивидуальные моменты. Во всех трех зонах с шайбой и без шайбы фундаментально мы сыграли неплохо. Было видно, что ребята отдаются процессу, друг за друга. Команда была настроена на борьбу, это здорово. Что нужно сделать, чтобы победить «Локомотив»? Если этот матч приравнять к плей-офф, то все упирается в простоту решений. Никто не ищет суперпаса или броска. Все реагируют на ситуацию на льду. Играют грамотно и просто. В этом и заключается интенсивность таких матчей», — цитирует пресс-служба лиги Федорова.

ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Локомотива» — 29 очков и 2-е место.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/19/521473.html
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Винисиус поддержал травмированного форварда сборной Бразилии Неймара
Путин считает, что использование международного спорта в корыстных интересах рано или поздно закончится
Илон Маск оценил красоту станции метро в Санкт-Петербурге
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никитин — о поражении от ЦСКА: «Самое простое — не забили и проиграли»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 22 14 8 31
2 Ак Барс 18 13 5 27
3 Автомобилист 21 12 9 26
4 Лада 21 10 11 24
5 Сал. Юлаев 18 11 7 22
6 Авангард 18 10 8 22
7 Трактор 21 10 11 22
8 Амур 19 8 11 21
9 Сибирь 19 8 11 19
10 Нефтехимик 19 7 12 18
11 Барыс 20 5 15 16
12 Адмирал 18 5 13 12
Западная конференция И В П О
1 Спартак 21 14 7 30
2 Локомотив 20 14 6 29
3 Динамо М 20 13 7 27
4 Торпедо 20 12 8 26
5 ЦСКА 20 11 9 23
6 Сочи 20 11 9 23
7 СКА 18 10 8 20
8 Северсталь 18 8 10 19
9 Динамо Мн 18 8 10 19
10 Куньлунь РС 23 7 16 16
11 Витязь 20 5 15 12
Результаты / календарь
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
20.10 18:00
Лада – Авангард
 - : -
20.10 19:00
Северсталь – Сал. Юлаев
 - : -
20.10 19:00
Ак Барс – Сибирь
 - : -
20.10 19:30
Сочи – Барыс
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости