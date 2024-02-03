Гендиректор «Трактора»: «Количество воспитанников в составе — важный для нас показатель, вертикаль в клубе работает»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал информацию о том, что челябинский клуб лидирует в КХЛ по количеству собственных воспитанников в составе.

«Это важный для нас показатель, вертикаль в клубе работает. В этом году начала функционировать Академия «Трактор» с очень хорошей инфраструктурой для развития ребят. Я уверен, в будущем это поможет им попасть в «Трактор». Большое количество своих воспитанников в составе — очень важно, но при условии, что они делают «Трактор» сильнее и команда выполняет поставленные перед ней задачи» , — цитирует «РБ Спорт» Савина.

15 хоккеистов, которые хотя бы раз выходили на лед в этом сезоне, являются уроженцами Челябинской области.

«Трактор» в 58 матчах набрал 72 очка и идет на 4-м месте в Восточной конференции.