Гайлик: «Я против того, чтобы наши хоккеисты уезжали в НХЛ до 25 лет»
Бывший игрок СКА Юрий Гайлик считает, что российские хоккеисты не должны уезжать в НХЛ раньше 25 лет.
«Я против того, чтобы наши хоккеисты уезжали в НХЛ до 25 лет. Вот Ларион (Игорь Ларионов) говорит: надо, чтобы молодые игроки уезжали сразу в НХЛ, там кузница, пятое-десятое... Я так не считаю. Они родились здесь, у них дом здесь, родители. Вы нам покажите хороший хоккей, и мы будем на вас ходить, заполнять стадионы. Скоро Овечкин из НХЛ приедет, потом — Орлов, затем — Бобровский... Они приедут сюда уже нахлебавшиеся деньгами и славой. А мы хотим смотреть хоккей в исполнении тех, кому 18, 19, 20 лет. Чтобы у ЦСКА, СКА, других клубов была длинная скамейка. Раньше хоккей — это была игра. А сейчас это еще и шоу», — приводит «РБ Спорт» слова Гайлика.
Гайлик является бронзовым призером юниорского чемпионата Европы 1979 года, а также — бронзовым призером чемпионата СССР 1987 года.
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